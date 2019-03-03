Olaylı maçtan yeni görüntüler: ‘Amedsporlu oyuncu kesici aletle maça çıktı’ iddiası

Sakarya’da bir yerel televizyon, Amedsporlu bir oyuncunun elinde kesici aletle sahaya çıkarak rakiplerini yaraladığını iddia ettiği görüntüleri paylaştı.
Sakaryaspor ile Amedspor, TFF 2’nci Lig Beyaz Grup maçında Diyarbakır Stadyumu’nda 2 Mart’ta karşılaşmıştı.
Maç öncesi ısınma sırasında iki takım oyuncuları arasında tekme ve yumruklarla kavga çıkmıştı. Maç başlamadan Amespor’dan Muhlis İstemi, Sakaryaspor’dan Serkan Odabaşoğlu kırmızı kart görmüştü.
Sakarya’da yayın yapan TV264, maça dair yeni görüntüler yayınladı. TV264, Mansur Çalar’ın kesici aletle maça çıktığını, rakip takip oyuncularına zarar verdiğini öne sürdü.