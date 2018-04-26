‘Olaylı derbi’de üç kişi ‘kasten yaralama’dan tutuklandı

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ilişkin soruşturmada üç kişi tutuklandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.’nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli bu sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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Şüpheliler Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan’a ifade verdi. Beş şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 15 şüpheli ‘yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma’ suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Şüpheli S.D.’nin de aralarında bulunduğu beş şüpheli ise ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Üç tutuklama

Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliği, önce 15 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı.

Ardından hakimlik, şüpheliler G.T. M.S.Y. ve S.D.’nin üzerlerine atılı ‘silahla yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, somut delillerin bulunması, şüphelilerin kaçma şüphesi, diğer şüphelileri etkileme şüphesi, delillerin karartılma ihtimali, meydana gelen eylemin toplumda huzursuzluk oluşturması, delillerin tam olarak toplanamamış olması, öngörülen ceza miktarı, adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verdiğini kararında belirtti.

Şüpheliler T.Ç ve S.G.’nin tutuklama talebinin reddine karar veren hakimlik, bu kişilerin adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ın sahasında 2-2’lik biten maçın rövanşı Kadıköy’de oynanıyordu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek yedek kulübesinin arkasındaki bazı kişilerle tartışmaya girdi.

Tartışma sonucunda bazı kişiler yabancı madde attı. Maddelerden biri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Maç 57’nci dakikada tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçın kaldığı yerden oynanmasına karar verdi.