‘Olaylı derbi’de tutuklu kalmadı: Şenol Güneş’i yaralayan dahil üç taraftara tahliye

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş’i yaralayan taraftar dahil üç kişi tahliye edildi.

İki takım arasında 19 Nisan’da oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında çıkan olaylarda sahaya yabancı madde atılmış, maddelerden biri Güneş’in başına isabet etmişti.

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Maçın ardından başlatılan soruşturmada 47 kişi gözaltına alınırken, Güneş’e çakmak atan S.D. dahil üç kişi 26 Nisan’da ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanmıştı.

Üç sanığın aylık tutukluluk incelemesi bugün yapıldı. İncelemeyi yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, S.D.’nin de aralarında bulunduğu üç şüphelinin de adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.