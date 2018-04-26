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Yaramazlara biraz batar!

‘Olaylı derbi’ soruşturmasında üç kişi tutuklandı

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Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ilişkin soruşturmada üç kişi tutuklandı.

Tutuklananların ‘silahla kasten yaralama’yla suçlandıkları bildirildi.

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Ne olmuştu?

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ın sahasında 2-2’lik biten maçın rövanşı Kadıköy’de oynanıyordu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek yedek kulübesinin arkasındaki bazı kişilerle tartışmaya girdi.

Tartışma sonucunda bazı kişiler yabancı madde attı. Maddelerden biri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Maç 57’nci dakikada tatil edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçın kaldığı yerden oynanmasına karar verdi.

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