‘Olaylı derbi’ soruşturmasında üç kişi tutuklandı

CHP grup başkanvekili Özgür Özel, adaylarını ne zaman açıklayacaklarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek açıkladı: “Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız.”