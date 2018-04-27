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Yaramazlara biraz batar!

‘Olaylı derbi’ soruşturması: 18 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 kişiden dördü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 18’i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, Anadolu başsavcılığınca Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin soruşturma sürüyor.

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Gözaltına alınan zanlılardan, işlemleri tamamlanan 22’si daha bu sabah Anadolu Adliyesi’ne gönderildi. Bu kişilerden dördü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 18 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Adliyeye dün getirilerek savcılıkça sorgulanan 25 şüpheliden, aralarında Güneş’in yaralanmasına sebebiyet veren S.D’nin de bulunduğu beş kişi ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanmaları, 15 kişiyse ‘yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma’ suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, beşi serbest bırakılmıştı.

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Hakimliğe sevk edilen beş şüpheliden, S.D’nin de aralarında olduğu üçü tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ın sahasında 2-2’lik biten maçın rövanşı Kadıköy’de oynanıyordu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek yedek kulübesinin arkasındaki bazı kişilerle tartışmaya girdi.

Tartışma sonucunda bazı kişiler yabancı madde attı. Maddelerden biri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Maç 57’nci dakikada tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçın kaldığı yerden oynanmasına karar verdi.

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