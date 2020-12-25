Olay TV kapandı: Bu yayıncılığı daha fazla sürdüremeyeceğimizi anladık

Yayın hayatına 30 Kasım’da başlayan Olay TV, bugün itibari ile yayın hayatına son verdi.

Kanalın genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılar, Nevşin Mengü’nün sunduğu ana haber bülteninde açıklama yaptı.

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Sarılar kanalın kapanma sürecine giden yolu şöyle aktardı: “Olay TV’nin bütün yayın hakları, lisansı ve yüzde yüz hissesi Cavit Çağlar’da. Ancak, Hüseyin Köksal, buraya yayın hayatına tekrar başlaması için bir sermaye koydu ve birlikte yola çıktılar. Şimdi bu ortaklık bitiyor. Hüseyin Bey, Cavit Bey ile ortaklığını sonlandırma kararı aldı.”

Nevşin Mengü’nün bu olayın nedenini sorması üzerine Sarılar şöyle devam etti: “Çünkü bu yayıncılığı daha fazla sürdüremeyeceğimizi anladık. Cavit Bey, diyor ki kendisi: ‘Bana iktidardan büyük baskı var.’

Türkiye’de 30 Kasım’da yayına başlamış bir televizyonu, üstelik de tarafsız habercilik yapacağım iddiasıyla yola çıkan bir kanalı susturacak, baskıyı yapacak merciyi herkes biliyor.”

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Süleyman Sarılar, Olay TV’nin 180 çalışanı ile birlikte, yeni bir mecrada ‘özgür haberciliğe devam edeceklerini’ de aktardı.

Sarılar’ın açıklamasından sonra, çalışanlar teker teker ekrana çıkarak alkışlamaya başladı. Bir süre sonra da yayın karartıldı.