‘Olası bir saldırıya mahal vermemek amaçlı’: Akşener’e Ankara’da da izin yok

Referandumda partilerinin aksine ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıklayan MHP’li eski vekil Meral Akşener’in yapmak istediği mitinge Isparta’dan sonra Ankara’dan da izin çıkmadı.

Akşener, kısa bir süre önce partisinden ihraç edilen MHP’li eski vekil Nuri Okutan’la birlikte Isparta’daki Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda ‘Milli iradeye saygı’ başlıklı açık hava toplantısı yapmak için izin istemişti. Başvuru reddedilmişti.

Kahramanmaraş’ta ‘Milli iradenin önemi’ konulu konferansta konuşmasının ardından gazetecilerle sohbet eden Akşener, Ankara’da düzenlemek istediği mitinge verilmeyen izni şöyle duyurdu: “Hem Isparta’da, hem Ankara’da miting için müracaat etmiştik valiliklere ve seçim kuruluna. Önce Isparta’dan ‘Hayır’ cevabını aldık, bugün de Ankara’da Tandoğan veya Sıhhiye Meydanı’nın verilemeyeceğini söylediler. İlginç bir gerekçe var. Bu gerekçede de sayın Sinan Oğan’ın Yozgat’ta uğradığı saldırıyı gerekçe göstererek böyle bir saldırıya mahal vermemek amaçlı böyle bir mitingin yapılmasına müsaade edilmeyeceği söylendi.”

Referandum için ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklayan, düzenlediği mitinglere hatırı sayılır bir kitle toplayan ve kimi zaman saldırılara uğrayan Akşener’in, daha önce de bazı etkinlikleri yasaklamıştı.