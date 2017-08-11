Olan olduktan sonra: Saros’ta kalker ve taş ocaklarına bakanlık ‘Dur’ dedi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Saros Körfezi’nde yeni kalker ve taş ocaklarının açılmayacağını ve ruhsat verilmeyeceğini açıkladı.

Saros Körfezi kıyısındaki ormanlık alan 2006 yılında Kütür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi’, 2010 yılında ise ‘Saros Körfezi Özel Koruma Bölgesi’ olarak ilan edilmişti.7

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Buna rağmen denize yaklaşık 500 metre mesafede bulunan ormanlık alanlarda taş ve kalker ocakları art arda açılmaya başlamış, körfezin ormanlık alanları büyük oranda tahrip edilmişti.

Son olarak, bakanlığın ‘ÇED raporu gereksiz’ kararı üzerine çevrecilerin başvurduğu mahkemenin ‘ÇED raporu gereklidir’ ara kararına rağmen, Saros Körfezi’nde iki yeni kalker ocağı açılması için başvuru yapılmıştı.

CHP Edirne Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Erdin Bircan, konuyu gündeme getirip, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na itirazda bulundu.

Partisinin ilçe başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyen Bircan, bakan Eroğlu’nun hiçbir taş ve kalker ocağına izin verilmeyeceğinin talimatını verdiğini aktardı.

Bircan şöyle devam etti: “Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez’den bakanla görüşmesinden hemen sonra ‘Mecidiye Köyü, Saros Körfezi’nde Bakanlığımızca yeni izin verilmemektedir’ açıklaması tarafıma e-posta yolu ile iletildi.”