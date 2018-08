Olağanüstü kurultay istemişlerdi: CHP’li yedi yöneticiye ihraç talebi

CHP, olağanüstü kurultay için basın açıklaması yapan eski il başkanı dahil yedi kişiyi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Cumhuriyet gazetesinin yayınladığı ve CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak’ın kaleme alarak genel merkeze gönderdiği belgeye göre eski Samsun il başkanı ve kurultay delegesi Tufan Akcagöz, Muharrem İnce’ye destek vererek geçen ay basın toplantısı düzenlemek istedi.

Reklam

İl başkanı Mehmet Kundak ise bu talebe karşı çıktı. Akçagöz, il binasında basın toplantısı düzenleyeceğini bildiren SMS’ler gönderdi, basını çağırdı. İl başkanı açıklamaya izin verilmeyeceğini belirten SMS’ler gönderdi.

Ancak Akcagöz bir kez daha SMS göndererek basın toplantısı yapılacağını kaydetti. Basın toplantısı duyurulduğu gün gerçekleşti.

Reklam

Gelişmeler üzerine Akcagöz’ün yanı sıra il yöneticileri Mustafa Güngör, Selçuk Alkan, Nuri Cömert, Nimet Baş, Hatice Özer ve Alican Akdağ ihraç talebiyle disipline verildi.

Sözcü’den İsmail Akduman’a konuşan Akcagöz, şunları söyledi: “Değişim istemeye ve işlerin yolunda gitmediğini haykırmaya devam edeceğim. Yerel seçimleri beklemenin, yarayı derinleştireceğini ve siyasi arenada bize bir fayda sağlamayacağını söylemeye devam edeceğim. Sadece kurultay delegesi sıfatımla değil, üye sıfatımla da doğruları konuşmaya devam edeceğim. Sosyal demokrat bir partide, herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebilme hakkını savunacağım. Daha çok mücadele edeceğim.”

Akcagöz, toplantıya dört yönetim kurulu üyesi ile birçok partilinin de katıldığını belirterek “Ancak her nedense cımbızla seçer gibi isim seçilerek bu işlem yapılmıştır” diye konuştu.

CHP’li Akcagöz, 18 yaşından beri partide olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Mustafa Kemal’in işaret ettiği, ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ çizgiden bir an için ayrılmadım, ayrılmayı da düşünmüyorum. Doğru bildiklerimi her zaman ve her platformda ifade etmeye devam edeceğim. Daha önce ilçe başkanı olarak, en son da ikinci dönem il başkanı seçilmek suretiyle faşizmle ve AKP’nin yanlış uygulamaları ve basiretsiz yöneticileri ile mücadele ettim. Mükafatı demek ki buymuş. Ancak hiçbir engel tanımıyorum ve aleyhimize yürütülen disiplin sürecini ve alınan bu kararı partililerimizin tertemiz vicdanına bırakıyorum.”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçimi kaybedince, genel seçimden kayıpla ayrılan partinin başına geçmek için olağanüstü kurultay sürecini başlatmıştı. Ancak kurultay delegelerinin yeterli imzayı toplayamadığını belirten genel merkez, kurultayın yapılmayacağını açıklamıştı.