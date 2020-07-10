‘Olağan işler’de dördüncü baskı: ‘Pazarlık usulü’ ihaleler tek tek listelendi

Yolsuzlukların üzerine giden yazılarıyla tanınan gazeteci Çiğdem Toker’in kitabı ‘Kamu İhalelerinde Olağan İşler’ yeni bilgilerle güncellendi. Dördüncü baskıya ulaşan kitapta ‘pazarlık usulü’yle düzenlenen ihaleler listesi 2020’ye kadar genişletildi. Bazı müteahhitlik firmalarının sahte iş bitirme belgesi kullandığına yer verildi.
Toker’in kitabında kamu ihalelerinde olağanüstü durumlarda başvurulması gereken bir usulün AKP döneminde ‘olağanlaştırılması’ konu alınıyor. Bunun yolsuzluklara kapı açtığı savunuluyor.
‘Pazarlık usulü’ adı verilen bu yöntemde ihaleler, koşulları sağlayan herkese açık olmak yerine firmalara giden özel davetlerle düzenleniyor.
Bu davetlerse kitapta yayınlanan yedi yıllık listeye göre, kamuoyunda iktidara yakınlıklarıyla bilinen az sayıdaki şirkete gidiyor.
Rekabeti sınırlayan bu ihalelerle proje maliyetleri artarken, kamu aleyhine dolar bazında yüksek bedelli sözleşmeler ortaya çıktı.
Gazeteci Toker, kitabında liste halinde yer verdiği, zamanında ilan edilmediği için kamuoyunun haberdar olamadığı ‘pazarlık usulü’ ihaleleri Diken okurlarının bilgisine sundu.
Kaç liralık ihale aldılar?
Şirketlerin ihale listesi
Kolin
Kalyon
REC (Rönesans)
Cengiz
Makyol
YSE
Özaltın
Özgün
ASL
Limak
Mapa
Nurol
Yapı ve Yapı
Yedigöze
Söğüt
Taşyapı
YDA
Sembol
Duygu
Aga