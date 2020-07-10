‘Olağan işler’de dördüncü baskı: ‘Pazarlık usulü’ ihaleler tek tek listelendi

Yolsuzlukların üzerine giden yazılarıyla tanınan gazeteci Çiğdem Toker’in kitabı ‘Kamu İhalelerinde Olağan İşler’ yeni bilgilerle güncellendi. Dördüncü baskıya ulaşan kitapta ‘pazarlık usulü’yle düzenlenen ihaleler listesi 2020’ye kadar genişletildi. Bazı müteahhitlik firmalarının sahte iş bitirme belgesi kullandığına yer verildi.

Fotoğraf: DHA/Tekin Yayınevi

Toker’in kitabında kamu ihalelerinde olağanüstü durumlarda başvurulması gereken bir usulün AKP döneminde ‘olağanlaştırılması’ konu alınıyor. Bunun yolsuzluklara kapı açtığı savunuluyor.

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‘Pazarlık usulü’ adı verilen bu yöntemde ihaleler, koşulları sağlayan herkese açık olmak yerine firmalara giden özel davetlerle düzenleniyor.

Bu davetlerse kitapta yayınlanan yedi yıllık listeye göre, kamuoyunda iktidara yakınlıklarıyla bilinen az sayıdaki şirkete gidiyor.

Rekabeti sınırlayan bu ihalelerle proje maliyetleri artarken, kamu aleyhine dolar bazında yüksek bedelli sözleşmeler ortaya çıktı.

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Gazeteci Toker, kitabında liste halinde yer verdiği, zamanında ilan edilmediği için kamuoyunun haberdar olamadığı ‘pazarlık usulü’ ihaleleri Diken okurlarının bilgisine sundu.

Kaç liralık ihale aldılar?

İhalesi yapılmış 21/b işler (2013-2020 ocak/şubat) kümülatif liste

Şirketlerin ihale listesi

Kolin

Kalyon

REC (Rönesans)

Cengiz

Makyol

YSE

Özaltın

Özgün

ASL

Limak

Mapa

Nurol

Yapı ve Yapı

Yedigöze

Söğüt

Taşyapı

YDA

Sembol

Duygu

Aga