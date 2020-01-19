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Yaramazlara biraz batar!

Okyanuslar tüm zamanların en yüksek sıcaklıklarına ulaştı

Çin ve ABD’deki toplam 11 enstitüdeki bilim insanlarından oluşan bir ekibin araştırmasında 2019 yılının, kayıt altına alınan insanlık tarihi boyunca en yüksek okyanus sıcaklıklarının görüldüğü yıl olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Webtekno’nun haberine göre araştırmacılar 2019’daki okyanus sıcaklığının 1981 – 2010 yılları arasındaki ortalama okyanus sıcaklığının 0.075 santigrat derece üstünde olduğunu buldu. Bu artış 228.000.000.000.000.000.000.000 (228 sekstilyon) jul okyanus sıcaklığına tekabül ediyor.

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Araştırmacılardan Dr. Lijing Cheng sıcaklık artışıyla ilgili olarak, “Anlaşılması daha kolay olsun diye bir hesaplama yaptım. Hiroşima’ya atılan atom bombası 63.000.000.000.000 jul enerjiyle patlamıştı. Geçtiğimiz 25 yılda okyanusların sırtına yüklediğimiz sıcaklık miktarı, Hiroşima’daki patlamanın 3.6 milyar katına eşit” dedi.

Ölçülen okyanus sıcaklıklarının, su götürmez bir gerçek olduğunu ve küresel ısınmanın kanıtı olduğunu söyleyen Dr. Cheng, bu ısınma için insan kaynaklı emisyondan başka herhangi bir alternatif açıklama olamayacağını dile getirdi.

Isınan okyanuslar, daha fazla buharlaşmayı tetikliyor ki bu da dünyada sel, kasırga ve söndürülmesi oldukça güç yangınlar gibi sıradışı hava olaylarına katkıda bulunuyor. Dr. Cheng, 2019’da Amazon’da Kaliforniya’da ve Avustralya’da meydana gelen yıkıcı yangınların 2020’de de devam edebileceğini söyledi.

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Araştırmacı Dr. John Abraham ise şunları söyledi: “Neyse ki bu konuda yapabileceğimiz şeyler var. Enerjiyi daha bilinçli şekilde kullanabilir ve enerji kaynaklarımızı daha çeşitli hale getirebiliriz. Bu sorunu azaltacak güce sahibiz.”

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