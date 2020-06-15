Okumak için gittiği ABD’de boğularak hayatını kaybeden Umut Felik memleketi Çorum’da toprağa verildi

Çorum’da yaşayan Umut Felik, üç yıl önce üniversite öğrenimi için ABD’ye gitti. 28 Mayıs’ta girdiği nehirde kayboldu. Önce, ‘Okumak için ABD’ye giden genç nehirde kayboldu’ haberleriyle Türkiye’nin gündemine girdi. Dört gün sonra acı haber geldi. 27 yaşındaki Felik’in cansız bedenine ulaşıldı. Sevenleri, onu dün son yolculuğuna uğurladı.

Fotoğraf: DHA

Felik, dört arkadaşıyla, Californiya eyaletinin başkenti Sacramento’da, San Joanquin Nehri’ne gitti. Yüzmek için bottan suya atladıktan bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen ABD polisi nehirde arama başlattı. Arama çalışması sonucunda Felik’in boğularak hayatını kaybetti ortaya çıktı.

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Ailesi, çocuklarının cenazesinin bir an önce Türkiye’ye getirilmesi için çağrıda bulundu. Felik’in ABD’den getirilen cenazesi dün sabah saatlerinde memleketi Çorum’un Kargı ilçesine götürüldü.

Felik için, evlerinin önünde helallik alındıktan sonra Büyük Cami’de, cenaze namazı kılındı. Kargi Asri Mezarlığı’nda defnedilen Felik için son görevlerini yerine getiren yakınları güçlükle ayakta durabildi. Halası Filiz Meydankaş, baba Ahmet Felik’in babaanne Behice Felik ve diğer sevenleri ona veda etti. Meydankaş, Ahmet Felik’in yanından bir an olsun ayrılmadı.