Okumak da yasak: KHK’yla atılan akademisyenin öğrenciliği de engellendi

Ankara Üniversitesi, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilince lisans yerleştirme sınavıyla öğrenci olarak okula dönen Cenk Yiğiter’in kaydına engel olmak için özel yönetmelik çıkardı.

Yiğiter, hukuk fakültesinden, Ankara Üniversitesi’ni ‘çölleştiren’ 686 sayılı KHK ile ihraç edilmişti.

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Ardından lisans yerleştirme sınavına giren Yiğiter, yine Ankara Üniversitesi’nin İletişim Fakültesi Radyo, TV, Sinema Bölümü’nü kazanmıştı.

Ancak okul Yiğiter’i hedeflediği aşikar bir maddeyle, okula kayıt yönetmeliğinde tam da üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklandığı gün değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’nin 8 Ağustos sayısında yayınlanan, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne eklenen Madde 5, 7’inci bölümde, “Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almamış veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir” dendi.

Yiğiter, durumu Twitter’da şöyle eleştirdi: