Okuma aşkı engel tanımadı: Yüzde 91 bedensel engelli öğrenci sınava girdi

Edirne’de yüzde 91 bedensel engelli Kadir Berke Öz (19), bir okutman ve bir kodlayıcının yardımıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek ‘istenirse birçok engelin aşılabileceğini’ topluma gösteren yeni bir örnek oldu.

Fotoğraf: DHA

Öz için sınava girdiği Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir okutman bir de kodlayıcı öğretmen görevlendirildi; yaklaşık 3 saat boyunca bir öğretmen soruları okudu, diğer öğretmense yanıtı işaretledi.

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Hem yürüme, hem de yazma engeli bulunmasına rağmen liseyi üstün başarı belgesiyle bitiren Öz’ü tekerlekli sandalye ile sınava getiren babası Yakup Öz, sınav sırasında dışarıda heyecanla bekledi. Oğlunun sınava girmesi nedeniyle büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Öz, “Oğlum çok özel bir öğrenci bizim için. Lise eğitim öğretimini bitirdi. Dün ve bugün de üniversite sınavına girdi. Hem biz, hem de Kadir Berke için heyecanlıyız. Herşeyden önemlisi Kadir Berke’nin bu sınava girebilmesiydi” dedi.

Özel öğrencilerle ilgili olarak sınavlardan önce ÖSYM’nin ilgili kurumlarıyla ve bakanlıkla iletişime geçildiğini anlatan Yakup Öz, “Bu konuşmalar ve yazışmalardan sonra Kadir Berke’ye bakanlığımız hem okuyucu, hem de kodlayıcı görevlendirdi. Tek odada, tek başına sınava girdi. Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

Kadir Berke Öz de sınavının çok güzel geçtiğini, sadece Matematik sorularında zorlandığını söyleyerek kendisine yardım eden tüm öğretmen ve görevlilere de teşekkür etti.