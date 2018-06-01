Okulun ortasında erkek öğrenciye toka takan öğretmene çifte soruşturma

Çanakkale’de diğer öğrencilerin önünde 12 yaşındaki uzun saçlı erkek öğrenciye toka takan İngilizce öğretmeni, hakkındaki çifte soruşturma sürerken derslere girmeye devam ediyor.
Gökçeada ilçesindeki bir ortaokulda görevli Gülsüm U., 30 Mart’ta altıncı sınıf öğrencisi Emre K.’yı yanına çağırarak saçına toka taktı.
Öğretmen, öğrenciyi arkadaşlarının karşısına çıkardı. Bu sırada okulda bulunan anne Türkan K., durumu eşine bildirdi. Okula giden baba, öğretmene tepki gösterdi.
Gökçeada savcılığına suç duyurusunun ardından öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Öğretmen Gülsüm U. halen derslere giriyor.