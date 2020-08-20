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Yaramazlara biraz batar!

Okulun bahçesinde oynayan iki çocuk, kantin sorumlusunu bulamayınca içtikleri suyun parasını not yazarak bıraktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki çocuk, oyun oynadıkları okullarının bahçesindeki kantinde kimseyi bulamayınca aldıkları suyun parasını not yazarak bıraktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Çamdibi Mahallesi’nde bir özel okulun 6. sınıf öğrencileri Efehan Hüseyin Karakuş ve Dağhan Hilmi Taşözü, kapalı olan okullarının bahçesine oyun oynadı. Bir süre oynadıktan sonra susayan çocuklar, okulun bahçesindeki kantinin dışarıdaki dolabından su aldı.

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Kantinle ilgilenen kimseyi bulamayan çocuklar, “Biz Efehan Karakuş ve Dağhan Taşözü, okula top oynamaya geldik ve çıkışta çok susamıştık, iki su aldık ve parasını bıraktık” yazılı notu ve 2 lira 25 kuruş bırakıp ayrıldı.

Çocukların örnek davranışından etkilenen okul yöneticileri, öğrenciler ve ailelerini ulaşarak kutladı. 

Okulun müdürü Ahmet Ünal, öğrencilerinin davranışının kendilerini çok gururlandırdığını söylerek şöyle devam etti: “Okul, sadece derslerin öğretildiği bir yer değil aynı zamanda ahlaklı dürüst bireylerin yetiştirildiği bir yuvadır.”

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