‘Corona’ nedeniyle okulların tatil edilmesi değerlendirmede

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sürecinin planlanmasında Sağlık Bakanlığı’yla değerlendirmelerimiz sürmektedir” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’yla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini söylemişti. Bunun üzerine özellikle sosyal medyada ‘corona’ nedniyle okulların tatil edileceği ileri sürülmeye başlamıştı.
Selçuk, “Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli” dedi.