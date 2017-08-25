‘Okullarda zorbalık’ raporu: Türkiye’de her beş öğrenciden biri şiddete maruz kalıyor

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) ‘okullarda zorbalık’ raporuna göre, Türkiye’de 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin yüzde 19’u ayda en az birkaç kez akranları tarafından fiziksel ya da sözel şiddete maruz kalıyor.

OECD, PISA 2015 programı kapsamında 72 ülkede öğrenci, veli, öğretmen ve okul yöneticileriyle anket yaptı.

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Hürriyet’ten Önder Öndeş’in haberine göre Türkiye, OECD’nin yüzde 19’luk ortalamasına benzer tablo elde ederken, Hong Kong, Letonya, Dominik Cumhuriyeti, Malezya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland ve Tunus’ta bu oran yüzde 25’in üzerinde.

En düşük oran ise Tayvan, Güney Kore, Hollanda, İrlanda ve Portekiz’e ait.

Rapordan öne çıkan bölümler şöyle:

* Erkek öğrenciler, kız öğrencilere nazaran daha fazla fiziksel şiddete maruz kalıyor. Ancak kız öğrencilerde sözel şiddet daha yaygın.

* Zorbalık, çocuk ve gençlerin akademik kapasitelerini ve yaşam tatmin düzeylerini de etkiliyor

* Sıklıkla zorbalığa uğrayanların okulda devamsızlık yapma olasılıkları daha fazla.

* OECD ülkelerinde 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin yüzde 4’ü ayda birden çok fiziksel şiddete uğradığını söylüyor.