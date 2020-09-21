Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başladı.

Fotoğraf: AA

Yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos’ta başlatılmıştı.

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Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda başladı.

Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül’de yapılacak uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim şeklinde olacak.

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

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Okul yönetimlerinin 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık beş etkinlik saati olacak şekilde bir gün, ilkokul 1’inci sınıflarda ise 30’ar dakikalık beş ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde bir gün üzerinden planlanacak.

İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması ve her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olması sağlanacak.

Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada iki gün her biri 30’ar dakikalık beş ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.

Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacak.

Ziyaretçi kabul edilmeyecek

Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum programı etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek.

Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Öğretmenlerin kendi özgün çalışmalarına yön verecek örnek başlıklar şunlar olacak: “Çocukların Tanışma Etkinliği, Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri (Hijyen Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Sınıf İçi) Ailelerin Tanışma Etkinliği, Korku ve Kaygılardan Kurtulma Öğrenme Merkezlerini/Okulun Bölümlerini Tanıtma Etkinliği, Sınıf Kurallarını Tanıtma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Beslenme Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Okul Dışı), Okulu ve Çalışanlarını Tanıma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Okul Sonrası Beslenme ve Hijyen).”

Öte yandan ilkokul 1’inci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı.

Velilere, çocuklarının hangi gün okula geleceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Temassız oyunlarla başlayacaklar

Bakanlık, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen koşullarını daha kolay şekilde içselleştirerek, ‘yeni normal’e uyum sağlayabilmeleri için ‘Temassız Oyunlar Kitabı’ hazırladı. Kitaplar, 21 Eylül itibariyle tüm okullarda uygulanmak üzere öğretmenlere ulaştırıldı.

Haftada iki gün

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada iki gün üçer ders saati olmak üzere altı ders saati, matematik haftada iki gün birer ders saati olmak üzere iki ders saati, hayat bilgisi haftada iki gün birer ders saati olmak üzere iki ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.