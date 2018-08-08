Okullarda ‘profesyonel yönetici’ dönemi: İşletme ve iktisat mezunları atanacak

Okullara işletme, iktisat veya kamu yönetimi mezunu yöneticiler atanacağı bildirildi.

Yeni Şafak’tan Ahmet Fatih Erturan’ın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘Eğitimde Kalite Endeksi’ adıyla üç ay içinde temelini atacağı yeni sistemde kamu okullarını artık öğretmenler değil profesyonel yöneticiler idare edecek.

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Yeni uygulama ‘eğitimin kademeleri, okullar arasındaki eğitim farkları, insan kaynağının verimli kullanımı, öğretmen yeterliliği, okul ihtiyaçları, teknolojik altyapı kurulumu, eğitim materyalleri ve okulun çeşidine göre eksiklerin giderilmesi’ politikalarını kapsayacak.

Bunda yeni bir yönetici atama sistemi de olacak.

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Buna göre, belirlenen kadrolara yönetici olmak isteyenler MEB’in eğitim merkezlerinde eğitim alıp sınava girecek. Sınavda başarılı olan adaylara profesyonel okul yöneticiliği belgesi verilecek. Bu kadroda yönetici olmak isteyen öğretmenler de eğitime dahil edilebilecek. Ancak öğretmen yönetici olduğu takdirde öğretmenlik kadrosundan çıkarılacak.