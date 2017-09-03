‘İçki hazırlama’ dersinin kaldırılmasına tepki: Yiğitseniz ‘Alkol yasaktır’ deyin

Turizm sektör temsilcileri ve eğitimciler, turizm meslek liselerinde ‘Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama’ dersinin 2017-2018 eğitim- öğretim döneminde müfredattan çıkarılmasına tepki gösterdi.

2014 yılının sonunda Antalya’da düzenlenen 19’uncu Milli Eğitim Şurası’nda alınan karar ilk kez 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya konulacak.

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Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu ise eğitimdeki gericileşme adımlarının hızla devam ettiğini, bunun ilk adımlarının da kamuoyunun 4+4+4 diye bildiği yasa tasarısından bu yana hızlandığını söyledi.

Muşlu şöyle konuştu: “Turizme bu kadar yatırım yapan, turizm gelirlerinden bu kadar beklentisi olan bir ülke açısından, eğitim alanında böyle bir dersi ortadan kaldırarak hem eğitimdeki gericileşmeye bir mesafe aldırma, hem de turizm sektörünü bu noktada darbeleme ülkemiz açısından oldukça olumsuz bir durumdur. Bu ülkeye gelen bir turist ya da bir ağaoğlu çok yıldızlı bir otele gidip kokteyl istediğinde ortada bunu hazırlayacak bir barmenin bulunmamasının ne düzeyde sıkıntılar yaratabileceğini düşünmek gerekir.”

TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Numan Olcar ise dersin seçmeli olarak verilebileceğini söyledi.

‘Dinimizi kullanarak manevralar yapmayın’

Duruma bir tepki de CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’dan geldi.

İktidarın iyi niyetli olmadığını, halka doğruları söylemediğini ve dini siyasete alet ettiğini savunan Atıcı, “Eğer hakikaten yiğitseniz, delikanlıysanız, öyle ‘Silifke’de yasakladım, falanca yerde yasakladım’ demeyin. Çıkın yiğitseniz deyin ki ‘Bu ülkede alkol yasaktır’. Eğer diyemiyorsanız arkadan dolaşmayın. Yüce dinimizin alkol ile ilgili getirdiği kısıtlamaları hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben hekim olarak alkolün zararlı olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini biliyorum. Ancak dinimizi kullanarak ya da kendi siyasi görüşünüzü kullanarak, birkaç tane daha oy elde etmek ya da mevcut oyları tutabilmek için böyle manevralar yapmayın” diye konuştu.