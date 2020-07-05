Okullarda ‘corona’ önlemleri: Maske zorunlu, oturma düzeni değişti

Sağlık Bakanlığı Covid-19 kapsamında okullarda alınması gereken önlemleri açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakanlık Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ni güncelleyerek yeni eğitim yılında okullarda alınacak tedbirleri sıraladı.

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Okulların açılmasıyla velilere bilgilendirme formu ve taahhütname imzalatılacak.

Belgede şu ifadeler yer alıyor: “Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma getirmemem gerektiği konusunda bilgilendirildim.

Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu kuruma getirmeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.”

‘4 metrekareye bir kişi’

Öne çıkan diğer tedbirler şöyle:

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*Covid-19’dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilmelidir.

*Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en

az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilmelidir.

*Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve

öğrenci planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir.

*Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanları bulunması durumunda kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir.

‘Aynı veli alıp bırakmalı’

*Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanmalıdır. Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.

*Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılmalıdır.

*Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takmalı ve

maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulmalıdır. Okulda

bulunan kişilerin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe

ya da kirlendikçe değiştirilmelidir.

‘Ziyaretçi kabul edilmemeli’

*Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemelidir.

*Covid-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmamalıdır. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilmelidir. Etkinliklerde maske takılmalı, sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır.

‘Sınıf içinde yüksek sesli aktiviteler yapılmamalı’

*Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe

olacak şekilde oturma düzeni oluşturulmalı ve maske takılmalıdır.

*Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmalıdır.

*Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturmaları

sağlanmalıdır.

‘Teneffüsler sırayla’

*Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmamalıdır.

*Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders

araları (teneffüsler) sınıflar sıraya konularak düzenlenmelidir.