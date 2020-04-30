Okullar kapanınca İstanbul’dan Kayseri’ye giden öğrenci 30’u aşkın kişiye virüsü bulaştırmış

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, okullar tatil olunca İstanbul’dan kente giden 15 yaşındaki bir kız çocuğunun 30’dan fazla kişiye corona virüsü bulaştırdığını belirterek temastan kaçınmanın ve filyasyon sisteminin önemine dikkat çekti.

Fotoğraf: DHA

“Bütün akrabalarını ziyaret etmiş, hepsinde kalmış. Bu filyasyon ile ortaya çıkarılabilen bir durum” diyen Gün, Kayseri’de 30’u aşkın filyasyon ekibi olduğunu söyledi ve çok önemli bir görev üstlendiklerinin altını çizdi.

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Fotoğraf: Reuters

Gün şunları söyledi: “27 Mart’ta illerden çıkışların yasaklanmasıyla kısa sürede İstanbul’dan Kayseri’ye seyahatler gerçekleşti. Okullar kapanınca da yakınları olanlar Kayseri’ye geldi. Bunun olumsuz sonucu oldu ve bu, filyasyon çalışmaları ile ortaya çıktı. İstanbul’dan gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu 30’dan fazla kişiye burada hastalık etkenini bulaştırmış.”

Birinde hastalık tespit edildikten sonra devreye filyasyon ekiplerinin girdiğini anımsatan Gün, “Onlar sayesinde hastanın virüsü bulaştırdığı kişiler ortaya çıkıyor. Hastanın temas ettiği kişinin evine kadar gidip çalışmaları yürütüyorlar” ifadelerini kullandı.