Okullar ‘corona’ nedeniyle bir hafta tatil

İlkokul ve liselerin yeni tip corona virüsü nedeniyle 16 Mart’ta bir hafta, üniversitelerin de üç hafta tatil edildiği duyuruldu. 23 Mart’tan itibaren öğrenciler uzaktan eğitime tabi tutulacaklar. Orta öğretim öğrencileri 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitim alacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı corona virüsü toplantısı beş saat sürdü.

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Toplantı sonrası bilgilendirme yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini söyledi.

Kalın, “Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili genelge hazırlandır. Fevkalade bir durum olmadığı sürece kamu görevlileri izne tabi olacaktır” dedi.

Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı programlarının da bir müddet ertelendiğini kaydetti.