‘Okullar açılırsa ölü sayısı sadece yüzde 2-3 artarmış’ diyen Öz: Yanlış konuştum

ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, katıldığı bir TV programında salgın tehlikesine rağmen okulların açılmasından yana görüş bildirince tepki yağdı. Öz, geri adım atarak, “Yanlış konuştum” dedi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Salı akşamı Fox News’a konuk olan Öz, tıp dergisi Lancet’te okuduğu bir araştırmaya atıfta bulunarak, “Okulları açmak normal hayata dönüş için iyi bir fırsat olur. Lancet’te okuduğum bir araştırmaya göre okulların açılması toplam ölü sayısına sadece yüzde 2-3 etki edermiş” dedi.

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Öz’ün bahsettiği araştırma 6 Nisan’da yayımlandı. Araştırmada, ‘sadece okulların kapanmasının bile ölüm oranının yüzde 2 ila 4 oranında düşmesine neden olduğu’ vurgulandı.

Geçmişte doktorlar tarafından sorgulanması gereken tedavi yöntemlerini önerdiği gerekçesiyle eleştirilen, bir zayıflama hapını önerdiği için Senato’da ifade veren Öz; söyledikleri sosyal medyada büyük tepki çekince çark etti.

Twitter hesabından bir video paylaşan Öz şunları söyledi: “Okullarla ilgili söylediklerimin insanların kafasını karıştırdığını ve onları üzdüğünü fark ettim. Amacım kesinlike bu değildi. Yanlış konuştum.Virüsü yenmek için çözüm aramaya devam edeceğim.”