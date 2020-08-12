Bakan Selçuk: Okullar 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim-Öğretim sezonunun 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitimle açılacağını; 21 Eylül’de ise yüz yüze eğitime seyreltili olarak geçileceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanlığı’nın Bilkent Yerleşkesi’ndeki Corona virüsü Bilim Kurulu toplantısı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da katılımıyla saat 17:00’de başladı.

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Selçuk, isteyen özel okulun 17 Ağustos’ta uzaktan eğitime başlayabileceğini ifade etti.

Bilim Kurulu okulların açılması ile ilgili önerisini sunmuş, Sağlık Bakanlığı, “Bilim Kurulu’nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir. Bu görüş ve öneriyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaştık. Konuyla ilgili planlarını Sayın Bakanımız açıklayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Selçuk’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

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Uzaktan eğitim araçları EBA televizyon kanalları, öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler, EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalları ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak.

Servislerde, okul bahçesi girişinde maske ve benzeri standartlar hususunda kılavuz çerçevesinde belirlenmişti. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ve velilerimiz için rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz.

Öğrencilerimizin teneffüste neler yapacağı konusunda kılavuzumuzda açıklanacak. Maske temin edilecek. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda birtakım kılavuzları daha önce de hazırlamıştık. Bu standartlar nasıl denetlenecek? 2000 denetmenimiz şu anda sahada ve okullardadırlar.

Hangi yaş gruplarında öncelikli başlayacağı hususunda bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyip, paylaşacağız.