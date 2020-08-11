Okullar 21 Eylül’e kadar ‘uzaktan eğitim’ verecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni planlaması ile 17 Ağustos günü özel okullar, 31 Ağustos’ta da devlet okulları açılışını uzaktan eğitim olarak başlatacak, tam açılışını ise 21 Eylül tarihinde gerçekleştirecek.

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Daha öce yapılan planlamaya göre, gelecek hafta başı, 17 Ağustos pazartesi günü özel okulların, 31 Ağustos pazartesi tarihinde de devlet okullarının açılması hedeflenmişti.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın aktardığı bilgiye göre, okullara bu süre içinde hazırlık yapma ve yeni sisteme adapte olması için zaman tanımak amacıyla yapılan bu yeni planlama, Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra Bilim Kurulu’nda bu alanda görevli bilim insanlarıyla da görüşüldü.

Sağlık bakanının bu konuda bir açıklama ile Bilim Kurulu’nun online eğitime bir süre daha devam edilmesine yönelik tavsiyesini dile getirmesi, Milli Eğitim bakanının da ardından tarihlere ilişkin verileri açıklamasının ele alındığı da ileri sürüldü.