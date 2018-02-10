Okulda da görev yapmış: Polise dört çocuğu istismar etmek suçundan 40 yıl hapis

Denizli’de altı kız çocuğunu istismar etmek suçundan yargılanan polise 40 yıl hapis cezası verildi.

Polis Erkan Gürbüz’ün 15 Temmuz 2016’da Değirmenönü Mahallesi’nde 19 Mayıs İlkokulu öğrencisi sekiz yaşındaki kız çocuğunu kendisini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtarak bir apartman boşluğuna götürüp elle istismar ettiği iddia edildi.

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Gürbüz’ün apartmanın üst katından ses gelmesi üzerine kaçtığı, kızın da olay önce annesine anlattığı, ailenin de şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis, çocuğun verdiği eşkalden yola çıkarak şüpheliyi bir saat sonra gözaltına aldı.

Okulda görevliymiş!

Polis, kent merkezinde beş kız çocuğunun verdiği ifadelerdeki eşkalin Gürbüz’e ait olduğunu, adamın bu çocuklara da kendisini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıttığını saptadı.

Gürbüz, savcılıktaki ifadesinde dokuz yıllık polis memuru olduğunu ve eşinden 10 aydır ayrı yaşadığını anlatarak şunları söyledi: “İstanbul’da görevliyken okulların trafik eğitim pistinde görevliydim. Orada bir taciz olayından hakkımda soruşturma açıldı. Üç ay açığa alındım, sonra hakkımda takipsizlik kararı verildi. Ardından Denizli’ye tayinim çıktı. 8-10 yıldır yaşı küçük kız çocuklarına kendime engel olamayacak şekilde bir zaafım var. Kız çocuklarını okşayıp, temas edince rahatlıyorum.”

Gürbüz, ifadesinin ardından mahkeme tarafından tutuklandı.

Mahkeme suçlu buldu

Polise altı kız çocuğuna cinsel taciz ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından toplam 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Denizli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki yıl dört ay süren davada geçen kasım ayında karar çıktı.

Son duruşmada savunma yapan Gürbüz, dört çocuktan ikisiyle ilgili suçlanamayacağını öne sürerek suç saatinde başka yerde olduğuna dair alışveriş belgeleri sundu. Ancak bunlar kabul görmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Erkan Gürbüz’e dört kız çocuğuna cinsel istismardan temyiz yolu açık olmak üzere toplam 40 yıl hapis cezası verip, polisi meslekten men etti.

Gürbüz’e diğer iki kız çocuğuna istismar iddiasıyla ilgili olarak ise eylemin gerçekleşmemiş olması nedeniyle ceza verilmedi.

Gürbüz’ün avukatının kararın temyizi için Yargıtay’a başvurduğu belirtildi.