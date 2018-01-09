Okulda bakanlık onaylı TÜBİTAK anketi: İslam dünyasına halife gerekli mi?

Manisa’da öğrencilere dağıtılan ankette ‘dini fişleme’ niteliğinde sorular yer aldı. Sendikanın tepkisi üzerine il milli eğitim müdürlüğü, kendi izin verdiği anketi yapan öğretmenler hakkında soruşturma başlattı.

Turgutlu ilçesindeki Halil Kale Fen Lisesi dahil dört lisede TÜBİTAK projesi olduğu söylenerek öğrencilere ‘Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı’ başlıklı bir anket dağıtıldı.

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Ankette öğrencilere yönelik ‘Evleneceğiniz kişi sizinle aynı dinden olmalı mıdır?’, ‘Dini cemaatler olmalı mıdır?’, ‘Giyim kuşam biçimi dinde esas alınmalı mıdır?’ ve ‘Kız ya da erkek kardeşinizin başka din veya mezhepten biriyle evlenmesini onaylar mısınız?’ soruları yer aldı.

Ayrıca ikinci ankette öğrencilere yöneltilen bazı sorulara katılıp katılmadıkları soruldu. Öğrencilere ‘İnanan kişinin dini uğruna birtakım zorluklara katlanması gereklidir’, ‘İslam dinine göre öğrencilerin sınavda kopya çekmesi kul hakkına girmektedir’, ‘İslam ülkelerine liderlik yapacak bir halifenin olması gerekli midir?’, ‘Türkiye’de İslam dininin anlaşılmasında ve öğretilmesinde engeller vardır’, ‘Evleneceğim kişi dindar olmalıdır’ ve ‘Birey hayatını dine göre düzenlemelidir’ gibi ifadeler sorularak ‘Katılıyorum’ veya ‘Katılmıyorum’ cevaplarını vermeleri istendi.

‘Özel yaşama müdahale’

Anketten haberdar olup yapılmasını engelleyen Eğitim İş Manisa Şubesi Başkanı Cem Ok, 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrencilerine anketin dağıtıldığını belirterek şunları söyledi: “Bu ankette din kültürü öğretmeni, coğrafya öğretmeni, felsefe öğretmeni bu konuyla ilgili hazırlık yapmışlar. Bu anketleri okullara dağıtmışlar. Anketteki sorular özel yaşama ve insan haklarına müdahaledir. Konuyu hemen milli eğitime bildirdik. Bu anketin çocuklara yaptırılamayacağını ve çocuklarda ciddi tahribatlar oluşturacağını söyledik. Hemen anketin toplatılması kararı hayata geçirildi. Ancak bu ankette il milli eğitimin ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün olurunun bulunması son derece dramatiktir.”

‘Açık adresleri dahi sorulmuş’

Ok, sözlerine şöyle devam etti: “Ankette öğrencilere sadece adı değil açık adresleri bile sorulmuştur. Öğrencilerin ve ailelerinin dini yaşamlarına ve özel yaşamlarına dair soruların sorulması eşit ve adil eğitim ilkesine aykırıdır. Okullarda yapılan bu çağ dışı fişleme metotlarını kınıyoruz. Biz bu konuyla ilgili hukuki girişimlerin tamamını gerçekleştiriyoruz. Şikâyetlerimizi yaptık. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Burada tamamen zihinsel bir tecavüz vardır. Bu kadar olmaz.”

Okumadan imzalamış

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş da “Soruşturma açıldı, devam ediyor. Bu anket çalışmaları durduruldu. Bize TÜBİTAK projesi diye başvurulmuş. TÜBİTAK projesi zannedilerek böyle bir şey imzalanmış ve biz şu an durdurduk. Gereğini yapıyoruz. Bize içeriğini söylemediler” dedi.

Anket şöyle: