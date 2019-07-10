Okula gitmeyen çocuk sayısının en yüksek olduğu ülke Nijerya: 10 milyon çocuk eğitim almıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Afrika ülkesi Nijerya’nın, çocukların eğitim alamadığı ülkeler listesinin zirvesinde yer aldığını açıkladı.

Fotoğraf: BBC

UNESCO raporuna göre ülkede çoğunu kızların oluşturduğu en az 10 milyon çocuk okul çağında olmalarına rağmen okula gitmiyor. Ülke, eğitimi zorunlu hale getiren bir yasal düzenlemeye sahip olmasına rağmen yasaya uyulmuyor.

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Nijerya’da ilkokullar ücretsiz ancak çok sayıda aile çocuğunu üniforma, kırtasiye malzemesi, kitap alamadığı veya ulaşım masrafını karşılayamadığı için okula yollamıyor. Milyonlarca çocuk dilendiriliyor ya da aile bütçesine katkı sağlamaları için çalıştırılıyor.

Raporda, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan, dünyada ilkokul eğitimi almayan çocuk kalmamasını öngören hedefe ulaşılamayacağı da vurgulandı.

Rapora göre o tarihte, her altı çocuktan biri o okulu bırakmak zorunda kalacak ya da hiç okula gitmemiş olacak.