Okula gitmemek için polisi arayıp ‘Biri kaçırmaya çalıştı’ demiş

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan bir öğrenci okula gitmemek için polisi arayıp birinin kendisini kaçırmaya çalışıldığını söyledi. Şüpheliyi tarif bile etti!

Fotoğraf: ideastream.org

Pickaway bölgesinde yaşayan öğrenci, cuma günü polisi arayıp okul servisini beklerken birinin kendisini kaçırmaya çalıştığını söyledi. Polis, olay yerine gittiğinde telefonda söylenenlerin öğrencinin okula gitmemek için uydurduğu bir senaryo olduğunu anladı.

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Öğrenci ve annesinin polis tarafından ifadeleri alındı. Polisten yapılan açıklamada, öğrenci hakkında yasal işlem yapmayı düşündükleri, haberin yayılmasının diğer öğrencilerin anne-babalarının panik olmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bazıları çocuklarını korumak için okul servisinin geldiği durağa silahla gitmiş” dendi.