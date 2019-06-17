Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birliklerine yapılan döviz satımlarında kambiyo vergisinin alınmayacağını duyurdu. Binde 1’lik bu vergi dolar talebinin azaltılması hedefiyle 14 Mayıs’ta getirilmişti.