AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamaya göre çocukların okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamaya göre çocukların okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor.
Ayrıntılar geliyor…
Ankara’da içkisine ilaç katıldıktan sonra tecavüze uğradığını söyleyen üniversite öğrencisinin şikayeti üzerine açılan davada, savcının “O saatte bara gidip içki içenin başına her şey gelir” dediği öne sürüldü.
90’lar Türkçe pop müziğe karşı artan ilginin sebeplerini şarkıcılar, DJ’ler ve eleştirmenler yorumladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birliklerine yapılan döviz satımlarında kambiyo vergisinin alınmayacağını duyurdu. Binde 1’lik bu vergi dolar talebinin azaltılması hedefiyle 14 Mayıs’ta getirilmişti.
İstanbul’un Pendik ilçesinde Patnos Spor Kulübü’nün dayanışma gecesine davet edilen Kadıköy Belediye Başkanı CHP’li Şerdil Dara Odabaşı, AKP’li ilçe meclisi üyesi İdris Bilici tarafından konuşturulmadı.
Mahalle kültürünün, inanç esaslı toplum, ülke yaratma çabalarının nelere mal olduğu sahici şekilde kavramak gerekiyor.