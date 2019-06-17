Diken

Yaramazlara biraz batar!

Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamaya göre çocukların okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor.

Ayrıntılar geliyor…

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