Okul tarihinde ilk: Harvard’a gelecek yıl kabul edilecek öğrenciler arasında beyazlar azınlıkta

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Dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan Harvard’ın 380 yıllık tarihinde ilk kez, yeni öğretim yılında okula kabul edilecek öğrenciler arasında beyazlar azınlıkta olacak.

BBC Türkçe’nin haberine göre, ABD’nin Boston şehrinde bulunan üniversitede ilk senelerini okuyacak öğrencilerin yüzde 50.8’i azınlıklardan oluşacak.

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Bu oranın yüzde 22.2’sini Asya kökenli, yüzde 14.6’sını Afrika kökenli, yüzde 11.6’sını Latin kökenli Amerikalılar oluştururken, yüzde 2.5’luk bir kesim ise Amerikan yerlileri ve Pasifik Adaları’ndan okula girenlerden oluşuyor.

Azınlıkların oranı geçen yıl yüzde 47.3 olmuştu.

‘Çeşitlilik esas olacak’

Okulun sözcüsü Rachael Dane, öğrenci alımında ‘çeşitliliğin‘ esas olmaya devam edeceğini söyledi: “Çeşitliliğin bulunduğu bu toplumda lider olabilmek için öğrencilerin değişik arka planlardan, tecrübelerden hayat görüşlerinden gelen kişilerle çalışabilmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Harvard, okula kabul sürecinde tüm başvuru sahiplerini, ABD Yüksek Mahkemesi’nin de belirlediği yasal standartlar dahilinde birçok faktörü göz önüne alarak tek bir insan olarak değerlendirir.”

ABD Yüksek Mahkemesi, üniversite kabullerinde ırksal kotaların uygulanmasını yasaklamış ancak üniversitelerin ırk da dahil olmak üzere başvuru sahiplerinin her özelliğini süreçte değerlendirebileceğine hükmetmişti.

Ülkenin diğer tüm seçkin üniversitelerinden daha fazla ABD başkanı çıkaran Harvard’dan Barack Obama da mezun olmuştu.