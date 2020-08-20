Okul servisleri yüzde 33 zam istedi: ‘Çalışacak araç bulamayacaklar’

İstanbul’da okul servisleri yüzde 33.15 zam istedi. UKOME toplantısından sonuç çıkmadı.

Fotoğraf: DHA

Covid-19 nedeniyle marttan beri ara verilen yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de yeniden başlaması planlanıyor.

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Eğitim dönemi öncesi okul servisi ücretlerinin belirlenebilmesi amacıyla bugün UKOME toplantısı yapıldı.

İstanbul Kongre Merkezi’ndeki toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İSTESOB) yüzde 33.15 zam istedi. Ancak alt komisyondan yüzde 11.16’lık teklif geldi.

Rakam üzerinden anlaşma sağlanamadı. Teklifin sonraki toplantıda yeniden görüşülmesine karar verildi.

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‘Servis bulunamaz’

İstanbul Servis Araçları Odası Başkanı Hamza Öztürk, servisçilerin 13 Mart’tan beri evine bir şey götüremediğini belirterek çalışmadıkları halde ödenmesi gereken tüm resmi ödemeleri yaptıklarını ifade etti.

“Vergi mükellefiyiz, esnafız, aracımız var. Hiçbir kredi ya da destekten yararlanamıyoruz” diyen Öztürk, şöyle devam etti: “Çok net söylüyorum, bu bir tehdit değil. Önümüzdeki günlerde, teklif edilen oranda zam gelirse İstanbul’da çalışacak servis aracı bulamayacaklar.”

‘Araba bulamayacağız’

Özel okulların topladığı servis paralarının kendilerinden sorulmamasını isteyen oda başkanı, kendilerinin ‘günah keçisi’ yapıldığını, hizmetlerinin karşılığını almak istediklerini dile getirdi.

Öztürk sözlerini şöyle devam etti: “Belki salgın devam edecek, belki seyreltilmiş eğitim modeline geçilecek. O zaman da yapılacak tek bir şey var. Biz bugün ‘270 lirayı 290’a çıkaralım’ diye uğraşırken, o zaman öğrenci taşıyacak araba bulamayacağız. Çünkü ne velilerimizin önerdiği rakamlar bizleri tatmin edecek ne de bizim verdiğimiz talepleri yerine getirecekler.

‘Seyretilmiş eğitim facia olur’

Salgın döneminde şehirlerarası ulaşım yasağı kalktığında Ulaştırma Bakanlığı bir tarife çıkarmıştı. Şehirlerarası yolculuklarda belirli rakamlar koymuştu ve bu rakamlar normal tarifenin tam iki misliydi. Farklı uygulamaları biz asla kabul etmiyoruz. Seyreltilmiş eğitim dönemi zaten bizim için bir facia olacaktır. Öyle bir dönemde servis taşımacılığı yok gibi bir şey olacak. Bu rakamlara beş tane öğrenci falan taşınmaz. Bir iki gün taşıyıp, servisçinin yatması da söz konusu değil. Bir araba bir yere bağlandığında belli bir süre çalışmak zorunda.”