Okul önünde biber gazı sıkılan dört öğrenci ve iki öğretmen hastanelik oldu

İstanbul’da biber gazından etkilenen dört öğrenci ve iki öğretmen hastanelik olurken iki kişi gözaltına alındı.

Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek Lisesi’nin önünde iki kişi, bugün saat 18.00 sıralarında okuldan çıkan dört öğrencinin üzerine biber gazı sıktı.

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Dört öğrenci ve öğrencilere temas eden iki öğretmen Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedbir amaçlı hastanenin acil servisi bir süre kapatıldı. Öğrenci olmadıkları belirtilen 15 yaşındaki K.K. ve B.K. gözaltına alındı.

Sıkılan biber gazı tüpü de bulundu. Şüphelilerin ilk ifadelerinde biber gazını oyun amaçlı sıktıklarını söyledikleri öğrenildi.

Öğretmen ve öğrenciler de taburcu edildi.