Okul öncesinde haftada beş gün yüz yüze eğitim

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada beş gün ve günde altı etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim’de başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

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Buna göre ilkokul bir, iki, üç ve dördüncü sınıf ile ortaokul sekizinci sınıflarda haftada iki gün, toplam 12 ders saati (iki gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada iki gün, toplam 14 ders saati (iki gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise hazırlık sınıfları ve 12’inci sınıflarda ise haftada iki gün toplam 16 ders saati (iki gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

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Cumartesi de yüz yüze eğitim

Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul sekizince sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim yapılabilir.

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

Veli onayı

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.