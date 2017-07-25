‘Okul öncesi eğitim’: 4-5 yaşındaki çocuklara 15 Temmuz anlatılacak

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim almamış çocuklara ‘Yaz Eğitimi Uygulaması’nda 15 Temmuz’daki darbe girişimini anlatacak.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre MEB, ilkokul aday kaydı bulunan 54- 66 aylık çocukların listenelerek eylül ayı öncesinde yaz eğitimine alınmasını istedi.

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Yaz eğitimi uygulaması programında çocukların bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve motor gelişimlerinin sağlanması ve özbakım becerilerinin geliştirilmesi isteniyor.

Bu kapsamda çocukların ad ve soyadlarını söyleyebilmeleri, anne ve babalarının isimleri ile mesleklerini bilmeleri, 1-20 arasındaki sayıları saymaları, giyinmeyle ilgili işlerini yapabilmeleri, nezaket sözcüklerini kullanmaları, ritmik saymayı öğrenmeleri, geometrik şekillerin isimlerini bilmeleri ile ‘az-çok’, ‘boş-dolu’, ‘mutlu-üzgün’, ‘kolay-zor’ gibi kavramları öğrenmeleri amaçlanıyor.

‘Belirli Gün ve Haftalar’ altında anlatılacak

MEB, yaz eğitimi kapsamında ‘Belirli Gün ve Haftalar’ adı altında ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ olarak darbe girişiminin işlenmesini de istedi.

Ancak Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderilen yazıda, darbe girişiminin nasıl işleneceğine dair herhangi bir talimat yer almadı.