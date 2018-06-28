Okul müdürü cinayeti: Veli, oğluna ‘Canınızı sıkıyorsa vurun gitsin’ demiş

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 47 yaşındaki okul müdürü Ayhan Kökmen’in okul önünde vurularak öldürülmesiyle ilgili davada tanıklar, yargılanan öğrencinin velisi B.Y.’nin oğlu ve arkadaşına “Canınızı sıkan varsa vurun gitsin” dediğini öne sürdü.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017’de okulda öğrencilerinden İ.P.’nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. İki çocuk babası Kökmen, ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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‘Baba vurduk’ diye seslenmiş

Jandarma, cinayetin ardından hakkında disiplin soruşturması bulunan 11’inci sınıf öğrencileri İ.P. ve bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.’yi ve tüfeğin sahibi U.Y.’nin babası B.Y.’yi azmettirici olarak gözaltına aldı.

Kızılcaavlu Mahallesi’ndeki evde yakalandıkları sırada U.Y.’nin B.Y.’ye, “Baba vurduk” diye bağırdığı operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerince duyuldu. Sevk edildikleri adliyede tutuklanan şüphelilerden İ.P. hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü, Kökmen tarafından okulun dışında U.Y. ile birlikte sigara içtiği ve saçları uzun olduğu için uyarıldığı da ortaya çıktı.

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Müdür ‘Ne olur oğlum’ diye bağırmış

Okulun bina giriş kapısındaki kamera kayıtları, jandarma tarafından incelendi. Görüntüleri izleyen milli eğitim yöneticilerinin aktardığına ve savcılık kayıtlarına göre müdürü kendisine kızıp tokat attığı iddiasıyla öldüren İ.P. ve arkadaşının cinayeti 17 saniyede gerçekleştirdiği saptandı. Okul müdürünün de saldırı anındaki son sözlerinin “Ne olur oğlum” olduğu anlaşıldı.

Tanıklara göre planlı cinayet

Tanıkların verdiği bilgileri ve eldeki delilleri inceleyen savcılık İ.P., U.Y. ve B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. İki öğrenci hakkında da yardım ve yataklık suçlarında dava açıldı.

İddianamede gizli tanık ‘Gökkuşağı’ ve diğer tanıkların anlattıkları, müdür cinayetinin planlı işlendiğini ve çarpıcı ayrıntıları ortaya koydu.

‘Silahlar arabada’ demiş

İfadelerde, B.Y.’nin, cinayet öncesinde uyuşturucu ve ağır psikiyatri ilaçları alan İ.P. ve oğlu U.Y.’ye, “Canınızı sıkan varsa vurun gitsin. Ben size içeride bakarım. Ne olacak size, ben arkanızdayım. Kafanızı boş yere yormayın, vurun öldürün. Size çatan olursa sıkın, silahlar arabada” dediği öne sürüldü.

Ayrıca B.Y.’nin, oğlunun okuldan uzaklaştırılmasından sonra yanına gittiği Kökmen’e, “Benim oğlum yanlış yapmaz, ne yapmışsa doğru yapmıştır. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Silahla tehdit şeklinde bir olay yok. Silah da yok, tüfek de yok” dediği ifade edildi.

Cinayet sonrası yapılan testte sanıkların kanlarında uyuşturucu maddeye rastlandığı da belirtildi.