Okul kantinlerinde kartla ödeme dönemi başlıyor

İstanbul’da pilot uygulaması yapılan kantinde kartla ödeme sisteminin tüm ülkeye yaygınlaştırılması kararlaştırıldı.

Fotoğraf: DHA

Kartlı sistem, bir yıl boyunca 25 okul kantinin pilot uygulama olarak kullanıldı. Bu kantinlerde nakit yerine öğrencilere verilen kart kullanıldı.

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Pilot uygulamanın sonunda yapılan memnuniyet anketine katılan veli ve öğrencilerin yüzde 95’inden olumlu geri dönüş alındı. Nakit yerine kartla işlem yapan öğrencilerin yüzde 70’i, daha sonraki kantin alışverişlerinde de kart kullandı.

Aileler, karta çocuğun ihtiyacı kadar para yükleyebilecek. Kantinlere kurulan cihazlar sayesinde öğrenciler temassız bir şekilde istedikleri ürünleri alabilecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kantin İşletmecileri Esnaf Odası, geçen yıl başlatılan ‘Sağlık Dostu Kantinim-EDU Card’ projesi kapsamında yeni bir anlaşma imzaladı.

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Tüm resmi okullara kurulacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, pilot çalışmayla ortaya çıkan tablonun kendilerine umut verdiğini belirterek şunları söyledi: “Kartlı ödeme sistemi geçen yıl 25 okulumuzda uygulandı. Ücretsiz dağıtılan kartları 20 bin öğrenci kullandı. Aldığımız sonuçlar bu yöntemin seçenek olarak okullara girmesinin uygun olduğunu gösterdi. Uygulama, öğrencinin tüketim alışkanlığını izlemek, çocuğa bütçe disiplini kazandırmak açısından faydalı. Günümüzde harcamalarda karta dönük bir ilerleme de var. Bunu teşvik eden bir uygulama hayata geçiriyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın obeziteden uzak, sağlıklı ve nitelikli ürünlerle beslenmesidir, proje buna katkı sağlayacaktır.”

Projeyi yaygınlaştırmaya karar verdiklerini ifade eden Yazıcı, kısa sürede tüm resmi okul kantinlerinde kartla ödeme yapılabilmesi için gerekli altyapının kurulacağını aktardı.

‘Sağlıksız ürünlerin alımı engelleniyor’

Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu da şu değerlendirmeyi yaptı: “Öğrenci tasarruf yapmasını öğreniyor. Kartla sağlıksız ürünlerin alınması engellenebiliyor. Nakit parayla ulaşabilecekleri kötü alışkanlıklardan çocukları uzaklaştırıyoruz. Yatırımı gerçekleştiren ‘Papara’ ekibine teşekkür ediyorum. İstanbul’dan başlayarak Türkiye’nin her iline projeyi yayacağız. Yıl sonuna kadar 500 okulda projenin uygulanmasını amaçlıyoruz. Ardından her dönem 500 okula daha ulaşacağız.”

Projenin detayları

Öğrencilerin nakit yerine kart kullanmayı tercih etmeleriyle, daha sağlıklı beslenmeleri, kantinlerde yoğunluğun azaltılması ve öğrencilerin hızlı alışveriş yapabilmeleri de amaçlanıyor. Aileler, çocuklarının herhangi bir ürüne alerjisi varsa veya çikolata benzeri ürünleri tüketmesini istemiyorsa bu ürünlere kısıtlama getirebilecek.

Öğrencilerin bütçelerini kontrol edebilmeyi erken yaşta öğrenmeleri, nakit para ile bulaşan mikroplardan korunmaları ve ulaşabilecekleri kötü alışkanlıklardan onları uzak tutmak da hedefleniyor.

Aileler ve öğrenciler, karta okul kantinlerinden ücretsiz olarak sahip olabilecek. Uygulamaya katılım veli ve öğrenciler açısından gönüllülük esasına dayalı olacak.