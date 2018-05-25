Okul kantinine obezite ayarı: Tost ve poğaçalar küçülüyor

Çocuklarda obeziteyi önlemek için okul kantininde satılan tost ve poğaçaların küçültüleceği bildirildi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları, yedi-sekiz yaş grubu çocukların yüzde 22.5’inin fazla kilolu ve obez olduğunu gösteren araştırmaların ardından harekete geçme kararı aldı.

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İki bakanlığın hazırladığı ‘Okullarda Yiyecek ve İçecek Standartları’ kitapçığındaki yeşil grup (meyve, kuruyemiş, doğal mineralli su, yoğurt, ayran, şekersiz sakızlar gibi) yiyecek ve içeceklerin tüketimi özendirilecek. Bunların okullarda her gün bulundurulması sağlanacak.

Turuncu gruptaki (şeker eklenmemiş kahvaltılık gevrekler, simit, poğaça, tost gibi unlu mamuller, yağsız işlenmiş etler, dondurma, yüzde 99’u meyve suyu içeren yenilebilir buzlu ürünler gibi) yiyecek ve içeceklerin ise sık tüketilmesi önlenecek. Bu nedenle okula girecek poğaçalar, simitler ve tostlar küçülecek. Tuz yerine baharatlar kullanılacak.

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Kitapçıkta, okul döneminin hızlı öğrenme, bilgi ve beceri kazanma, etkilenme dönemi olduğu vurgulanarak özetle şöyle dendi: “Alışkanlıklar bu dönemde oluşmaya başlar. Koruyucu önlemler, ileri yaşlarda genel sağlık üzerinde etkili olabilecek yararlı alışkanlıkların kazanılmasına katkı sağlar. Bu, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığının da kazandırılacağı bir fırsatlar dönemi. Bu yaşlarda sağlıklı beslenme davranışı geliştirmeye yönelik doğru öneri ve uygulamaların yetersiz kalması, ilerleyen yaşlarda fazla kilolu ve obez birer yetişkin olunmasına neden olacağı gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini de arttırır.”