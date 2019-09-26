Okul çağındaki 63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşı yapılmış

Okul çağındaki 63 bin çocuğa son kullanma tarihi geçmiş aşıların uygulandığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı’na ilişkin 2018 denetim raporuna göre Aşı Takip Sistemi’ni (ATS) kullananların bazıları verileri eksik girdi.

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Rapora göre Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün aşı ihalelerinde gerektiği gibi ihtiyaç tespiti yapılamaması nedeniyle aşı stoğu ve son kullanma tarihlerinin geçmesi konusunda sorunlar yaşanıyor. Denetimlerde sağlık müdürlüklerinde son kullanma tarihi geçen 1 milyon 560 bin 415 doz aşının toplam değeri 11 milyon 332 bin 471 lira.

Raporda, alınan aşıların çok uzun süre depolarda bekletildiği, son kullanma tarihlerine yaklaştığında sağlık müdürlüklerine gönderildiği de belirtildi.

Buna göre 1 milyon 601 bin 240 doz KKK aşısı merkez depoda 290 gün bekledikten sonra, son kullanma tarihine 45 gün varken ilgili birime gönderildi. 1 milyon 267 bin 300 doz Hepatit B aşısı depoda 729 gün bekletildi, son kullanma tarihine 80 gün varken gönderildi. Buna benzer birkaç örnek daha raporda yer aldı.

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Raporda, tarihi geçen aşılarla ilgili şu bölüm dikkat çekti: “Yapılan incelemelerde, profilaksi ve risk grubu aşılamaları için temin edilen aşılardan son kullanma tarihi geçtiği görünen 72.000 doz aşının okul çağında olan yaklaşık 63.000 çocuğa uygulandığının ancak süre kısıtı nedeniyle ATS’ye son tüketim tarihi öncesi girilemediği için uygulanmadı olarak görüldüğünün anlaşıldığı ifade edilmiştir.”

Bakanlığın Sayıştay’a cevabında ise depo görevlilerinin ellerindeki aşıların kayıtlarını sanal ortama zamanında kaydetmediği ifade edildi. Cevapta şöyle dendi: “Ana depoda uzun süre stok bekletilmesi veya son kullanım tarihi geçmesi nedeniyle kullanılamamış gibi görünen bazı aşıların bu durumda olmasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtilmiştir.”