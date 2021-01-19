Okul bahçesindeki evlenme teklifine 80 bin lira ceza

Antalya’da bir okulun bahçesindeki sürpriz evlilik teklifinin ardından 80 bin liraya yakın para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Serik ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki İsmail Göksu, dün saat 19:00 sıralarında Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu’nun bahçesinde kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. Arkadaşlarından biri de otomobiliyle drift yaptı.

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Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından hareket geçen jandarma ekipleri, bahçede kimlerin olduğunu tespit etti.

Hepsine ceza

Jandarma, drift yapan 33 yaşındaki S.C.’ye toplam 7 bin 158 lira para cezası verdi. Ayrıca ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen 29 yaşındaki B.Ş.’ye, 1679 lira idari para cezası uygulandı, iki yıl ehliyetine el kondu.

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Bahçedeki 22 kişiye de ‘sosyal mesafe kurallarına uymamak’ suçundan 3 bin 150’şer lira ceza kesildi. Toplam ceza miktarı 78 bin 137 lira oldu.

‘Jandarma jest yaptı’

İsmail Göksu, olayı “Yüzyılın evlenme teklifi bu olsa gerek” diye tanımlayarak şu sözlerle anlattı: “Saat 19.00 sıralarında arkadaşlarımla toplandık. İnsanlarımız biraz meraklı oluyor. Hafif hafif çoğaldık. Ama kesinlikle sosyal mesafe kurallarına uyduk. Sadece taşkınlık olarak bir drift yapma işi oldu. O da olmasa iyi olacaktı. Kız arkadaşım evlenme teklifimi kabul etti. Günün en önemli ve keyif verici olayı da o zaten. Gerisi hüsran. Biz üzerimize düşeni yaptık. Olmasa iyiymiş ama oldu. Hayırlısı. Düğün mart başında Allah nasip eder de pandemi sona ererse 2 Şubat’ta da nikahımız var. Doğum günümde evlenme teklif ettim. O saate kadar her şey çok güzeldi. Benim doğum günümde kız arkadaşım sürpriz doğum günü yapacakmış, ama ben ona jest yaptım. Jandarma da bana jest yaptı.”