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Yaramazlara biraz batar!

Okul bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İstanbul’un Avcılar ilçesinde Mehmetçik İlkokulu’nun bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Şoför Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada sekiz yaşındaki 2’nci sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci ağır yaralandı. Öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Okula gelen polis ekipleri okulun bahçesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Servis şoförü gözaltına alınırken, kaza nedeniyle okulda eğitime bir gün ara verildi.

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