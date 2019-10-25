Okul bahçesinde öğretmeni döven baba-oğul tutuklandı

Diyarbakır’da, öğrencilerin gözü önünde öğretmeni darp eden baba ve oğlu tutuklandı.
Süleyman ve Muazzez Ersönmez İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencisinin iki ağabeyi ve babası tarafından dövülmüştü. Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma açmıştı.
İHA’nın haberine göre, öğretmenin darp edilmesi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan veli M.S.A., oğlu S.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.