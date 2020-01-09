Okul bahçesinde çocuğa çarpıp ölümüne neden olan şoföre iki ila altı yıl hapis istendi

İstanbul Avcılar’da dokuz yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’nun ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. hakkında, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: DHA

Küçükçekmece başsavcılığının hazırladığı iddianamede, 7 Kasım 2019’daki kazayla ilgili, 34 LOC 253 plakalı servis aracının şoförünün Hüseyin Y. olduğu ve aracın 12:30 sıralarında okul bahçesine girdiği belirtildi. Aracın manevra yaptığı sırada bahçede gezmekte olan Eylül Mirzaoğlu’na çarptığı ve Mirzaoğlu’nun hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

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Soför asli kusurlu

İddianamede polisin kaza tespit tutanağında ve trafik bilirkişi raporunda şoför Hüseyin Y.’nin olayda asli kusurlu olarak tespit edildiği ifade edildi. Olay günü gözaltına alınan sürücünün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve tutukluluk halinin devam ettiği belirtildi.

Altı yıla kadar hapis

Maktulün babası Cahit Mirzaoğlu’nun da emniyette alınan ifadesinde şüpheli Hüseyin Y.’den şikayetçi olduğu kaydedildi. İddianamede şüphelinin savunmasında olayın istemeden meydana geldiğini ve çarpma esnasında çocuğu görmediğini beyan ettiği belirtildi.