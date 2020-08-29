Oktay’dan Yunanistan’a ’12 mil’ tepkisi: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesini, “Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak” sözleriyle değerlendirdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’ya röportaj veren Oktay, Türkiye’nin ne pahasına olursa olsun Ege ve Akdeniz’de haklarını koruyacağını belirterek şöyle devam etti: “Kıbrıs’ta ve karasuları çerçevesindeki yine Kıbrıs Türkü’nün haklarını koruyacaktır. Aynı şekilde Doğu Akdeniz’in her bir metrekaresinde, o suyun her bir metreküpünde haklarını koruyacaktır.”

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Oktay, Yunanistan’a, 12 mil meselesiyle ilgili tepkisini dile getirirken şu ifadeleri kullandı: “12 mile çıkması ne demek? Açık denizler var, yani karasularının dışında kalan, şu anda 6 mil karasuları Yunanistan için. Türkiye tarafında 3 mil ama genelde deniz hukukuna baktığınız zaman dikey ortay diye bir şey vardır. Bunun doğusunda kalan batısında kalan adalar şeklinde. Öyle bir yapı var ki ‘Hayır bu bana yetmez.’ Ne olacak peki sana yetmeyecek? ‘Bunu şuradan bir yerden çizmemiz lazım.’ Lozan’da da bunu çizmişler zaten, 3 mil. Şimdi ‘Onunla da yetinmem’ diyor. Ne yapacaksın? ’12 mile çıkaracağım.’ Çıkardığın zaman ne olacak? Şuradan aşağısına Türkiye inemeyecek.

Ege’den aşağıya senin gemilerin, turistsen teknelerin, balıkçıysan balıkçı teknelerin, ticaret yapıyorsan buradan Karadeniz’den geçen, Marmara’dan geçen gemilerin açık denizlere inemeyecek demek. Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?”

Oktay’ın, Türkiye’nin, Akdeniz’deki arama faaliyetlerine Avrupa’nın neden bu kadar büyük tepki gösterdiğine ilişkin yanıtı ise şöyle:

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“Ne yazık ki Avrupa’nın Türkiye’nin lehine olan, Türk insanının lehine olan, bizim çıkarlarımıza olan hiçbir konuda yanımızda olmayı bırakın tepki vermediğini pek hatırlamıyoruz. (…)

‘AB uluslararası mahkeme değil’

Avrupa Birliği (AB) kusura bakmasın uluslararası bir mahkeme değil, kimin haklı kimin haksız olacağını belirleyen bir mekanizma da değil. Biz de Avrupa Birliği’ni böyle görmüyoruz zaten. Avrupa Birliği; üyeleri olan, bölgesel bir birliktelik sağlayan, siyasi, ekonomik anlamda da birliktelik sağlayan, sağlamaya çalışan bir yapı. Son derece hantal bir yapı ve bazı üyelerinin Yunanistan gibi, açıkça da bunu ifade etmek lazım, şımarıklığına artık illallah diyen ama bir şey yapamayan bir yapı. “



“Bizim Avrupa’ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmez ve geçmeyecektir” diyen Oktay şu ifadeleri kullandı:

“Doğu Akdeniz’de nelerin olduğu konusuna biz bizim çıkarlarımız açısından bakıyoruz. Doğu Akdeniz’de bizim karasularımız vardır. Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımız vardır ve Doğu Akdeniz’de bizim şu anda Libya ile imzaladığımız münhasır ekonomik bölge anlaşmamız.”

