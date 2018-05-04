Oktay Vural dahil: Erdoğan’ın adaylık imzasında MHP’de beş ‘fire’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı gösterirken, parti grubunda toplanan imza listesinde beş vekillik ‘fire’ gözlendi.
AKP ve MHP’nin kurduğu ve BBP’nin de AKP listelerine katılacağı ‘cumhur ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı mevcut cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.
AKP grubu 316 imzayla Erdoğan’ı aday gösterirken, Yeniçağ’ın haberine göre, MHP’li Atila Kaya, Zihni Açba, Şefkat Çetin, Oktay Vural ve Kadir Koçdemir, Erdoğan’ın adaylığına imza vermedi.