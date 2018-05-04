Oktay Vural dahil: Erdoğan’ın adaylık imzasında MHP’de beş ‘fire’

Çorum’u bir süredir meşgul eden ‘mezar başındaki hayalet’ dedikodusu çığırından çıkmış durumda. Bir hafta içinde beş gece mezarlığa gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kızı bulmak isteyen yüzlerce meraklı dün gece mezarlık önünde sabahlarken, polisi atlatıp mezarlığa girenler oldu.