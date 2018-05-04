Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oktay Vural dahil: Erdoğan’ın adaylık imzasında MHP’de beş ‘fire’

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı gösterirken, parti grubunda toplanan imza listesinde beş vekillik ‘fire’ gözlendi.

Oktay Vural ve Erdoğan

AKP ve MHP’nin kurduğu ve BBP’nin de AKP listelerine katılacağı ‘cumhur ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı mevcut cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

Reklam

AKP grubu 316 imzayla Erdoğan’ı aday gösterirken, Yeniçağ’ın haberine göre, MHP’li Atila Kaya, Zihni Açba, Şefkat Çetin, Oktay Vural ve Kadir Koçdemir, Erdoğan’ın adaylığına imza vermedi.

‘Cumhur ittifakı’nın protokol metni: ‘Yerli ve milli’ ile ’15 Temmuz’ vurgusu

Yıldırım ve Bahçeli YSK’ya bizzat gidip Erdoğan için başvuru yaptı

Erdoğan’dan ‘dörtlü ittifak’ yorumu: Milletimiz oyuna gelmez, açık ara öndeyiz

AKP’nin seçim vaadi: OHAL kaldırılacak

YSK dört parti liderinin imza toplama başvurusunu kabul etti

Meclis’teki tasarı: Adaylar 100 bin imzayı nasıl toplayacak?

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

‘Hayalet’ söylentisi çığırından çıktı: Mezarlıkta sabahladılar

Çorum’u bir süredir meşgul eden ‘mezar başındaki hayalet’ dedikodusu çığırından çıkmış durumda. Bir hafta içinde beş gece mezarlığa gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kızı bulmak isteyen yüzlerce meraklı dün gece mezarlık önünde sabahlarken, polisi atlatıp mezarlığa girenler oldu.  

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...