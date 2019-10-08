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Yaramazlara biraz batar!

Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlenecek harekatla ilgili, “Dış dünyaya şu mesajı vermek isteriz. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir” dedi.

Gazi Üniversitesi’nin öğretim yılı açılışında konuşan Oktay, Türkiye’nin misafir ettiği Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerini sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

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“Söz konusu güvenlik olduğunda cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye kendi yolunu belirler kendi göbeğini keser” diyen Oktay, Türkiye’nin bedeli ne olursa olsun sınırında terör koridoru oluşmasına asla ve asla müsade etmeyeceğinin altını çizdi.

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