Oktay bütçe teklifini övdü: Geliri ikiye katlanan insanımızın bütçesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe görüşmeleri sırasında CHP’ye çıkışarak şöyle konuştu: “Bu bütçeye ‘faiz bütçesi’, ‘haramzadelerin bütçesi’ diyenler, bu topraklara tek bir çivi çakmamış, bu ülkenin insanını yıllarca hor görmüş ve bu yüzden de milletimiz tarafından ebediyen muhalefetle görevlendirilmiş, muhalefete mahkum edilmiş olanlardır.”

Fotoğraf: AA

Oktay, TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmelerde eleştirileri yanıtladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 2021 yılı bütçesine ilişkin “Bu bütçe haramzadelerin bütçesidir” sözünü hatırlatan Oktay, bütçenin, Birleşmiş Milletler insani gelişmişlik endeksinde en yüksek insani gelişmişlik sınıfına çıkardıkları milletin bütçesi olduğunu söyledi.

2021 bütçesinin, Dünya Bankası üst orta gelirler grubuna yükselttikleri halkın bütçesi olduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti: “Bu bütçe, satın alma paritesine göre, 2009’da 15 bin 457 dolar olan kişi başına geliri 2019’da 28 bin 424 dolarla ikiye katlanan insanımızın bütçesidir. Bu bütçe, Türkiye’ye karşı ortaya konulan tüm engellemelere rağmen küresel kriz sonrasında 2010-2019 döneminde ortalama yüzde 5,8 oranında büyüyen ekonomimizde çiftçimizin, esnafımızın, işçimizin, memurumuzun artan vergileriyle oluşturduğumuz milletimizin anasının ak sütü gibi helal bir bütçedir.”

2002’de krizlerle yorgun bırakılan, ‘yoksul insanların ülkesi’ olarak anılan Türkiye’de iktidarı devraldıklarında, faiz ödemelerinin bütçe harcamaları içindeki payının yüzde 43.2 iken bu oranın 2020’de yüzde 11.3 seviyesinde olduğunu belirtti.

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‘Her alanda geriye’

‘Türkiye’nin 2002’den 2020’ye kadar geçen 18 yıllık dönemde her alanda daha kötüye gittiğinin’ ifade edildiğini hatırlatan Oktay, “Biz de zaten Türkiye’nin 18 yılda nereden nereye geldiğini rakamlarla anlatıyoruz. Ama bizim ülkemizin gelişmişliğiyle ilgili sözlerimizin asıl şahidi, rakamların ötesinde hayatın pratikleridir” diye konuştu.

2023 hedefleri

Oktay, şöyle devam etti: “Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Ama bu sıkıntıları konuşmak ve çözüm yollarını aramak başkadır, 18 yıldır bu ülkede hiçbir şey yapılmadığını iddia etmek başkadır. Biz yaklaşık 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ortaya koyarken dünyanın ve bölgemizin içinde bulunduğu şartları bir düşünün. Bir de özellikle son 7 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırıları ve bunların yol açtığı siyasi ve ekonomik maliyetleri bir düşünün. Dünyayı ve bölgemizi yeniden dizayn etmek isteyenler, tüm güçleri ve imkanlarıyla üzerimize saldırırken biz bir adım dahi gerilemek yerine hep daha ileriye gittik, dimdik durduk. Bu tarihi mücadele sürecinde önceliklerin değişmesi, eldeki kaynakların kullanımdaki planlamanın değişmesi, öngörülemeyen maliyetlerin karşılanması gibi pek çok sebep, bizi bazı hedeflerimizin gerisinde bırakmış olabilir. Ama bu demek değil ki 2023 hedeflerimizden vazgeçtik. Asla. İlk günkü heyecan ve kararlılıkla 2023 hedeflerimize bağlıyız. İhracatı 500 milyar dolara ulaştıracağız. Milli geliri kişi başına 25 bin dolara ve ötesine de taşıyacağız. Yalnızca değişen şartlara ve uğradığımız saldırıların yol açtığı yeni durumlara göre hareket ediyoruz.”

Şehit ve gazi paraları

’15 Temmuz şehit ve gazilerinin parasına el konduğu’ iddiasına da değinen Oktay, “Allah’tan korkun. Şehit ve gazilerimiz üzerine titrediğimiz kardeşlerimizdir” diye konuştu.

“Hain darbe girişimi sonrasında düzenlenen 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan meblağın, nemasıyla birlikte 338 milyon 933 bin 650.97 lira olduğunu ve vakfın banka hesabına yatırıldığını” bildiren Oktay, “Paranın, vakfımız kuruluş amaçları doğrultusunda kullanımında yönetim kurulu karar vermeye yetkilidir. 15 Temmuz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi desteklemek amacıyla 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’yla ilgili burada toplanan yardımlar, her ay buradan 1000’er lira ödeme yapılmaktadır. Bu, tamamlanana kadar devam edecek. Derdimiz sürdürülebilir bir destektir. Bizim derdimiz hiçbir zaman şov yapmak olmamıştır. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmuşuzdur. Onlar da bunu çok iyi bilirler” ifadelerini kullandı.

Sağlık personeline ödeme

Covid-19 döneminde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destekte bulunulmadığıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Oktay, ‘salgın döneminde Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri personeline ilave ek ödeme yapılmasına imkan sağlandığını, bu kapsamda bütçeden 5.1 milyar lira ödeme yapıldığını’ bildirdi.

Oktay, Covid-19’la mücadele döneminde gelir kaybına uğrayan vatandaşlara katkı yapılmadığı eleştirisini de şöyle yanıtladı: “Tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadelede uyguladığımız politikalarla, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda istihdamı korumak için sözleşme feshi kısıtlanmış, şartlarını esnettiğimiz Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 21,8 milyar lira, işverenler tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlarımıza sağlanan nakdi ücret desteği kapsamında 5,1 milyar lira, İşsizlik Ödeneği olarak 4.2 milyar lira ödeme yapıldı. Salgının etkilerini atlatarak normal çalışma düzenine dönen iş yerlerimize 1.7 milyar lira prim desteği sağlandı. Salgın döneminde hayata geçirilen sosyal destek programı kapsamında hane başı 1000’er lira olmak üzere 6.3 milyar lira destek verildi.”

Çiftçiler

’15 yılda çiftçinin ekim alanının yüzde 15 azaldığı, bütçede buna ilişkin bir şey bulunmadığı’ eleştirine ilişkin Oktay, “Tarım sektörümüz 2002’den bugüne gelişme ve büyüme göstermiştir. 2002’de nadasa ayrılan tarım alanı 5.1 milyon hektarken 2019’da bu rakam 3.4 milyon hektar olarak gerçekleşmiştir. Geçen süre içinde yapılan çalışmalar sonucu 1.7 milyon hektar nadas alanı tarımsal üretime kazandırılmıştır” dedi.

Tarım alanlarını koruma altına aldıklarını vurgulayan Oktay, bu kapsamda Türkiye genelinde kasım ayı sonu itibariyle toplam alanı 8 milyon 470 bin hektar olan 315 büyük tarımsal ovanın, koruma altına alındığını bildirdi.

‘AKP iktidarı döneminde tarım ve hayvancılığın bitirildiği’ iddiası konusunda Oktay, 2002’de 97 milyon ton olan bitkisel üretimin yüzde 18 artışla 2018’de 115 milyon tona, yüzde 8 artışla 2020’de ise 124 milyon tona çıkarıldığını belirtti.

Beş maaş iddiası

Kılıçdaroğlu’nun, yönetim kurulu üyelikleriyle ilgili ‘bürokrasidekilerin beş maaş aldıkları’ konusunda ithamları bulunduğunu anımsatan Oktay, “Böyle bir şey yok. Bu, bizden önce böyleydi. Biz bunu durdurduk. Kaç tane yönetim kurulu üyeliği olursa olsun yalnızca bir tanesinden huzur hakkı alabilir. Başka hiçbirinden huzur hakkı alamaz. Bunu düzenleyen de biz olduk” dedi.

Oktay, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin hayırlı olmasını dileyerek, görüş ve eleştirileriyle 2020 yılı bütçesinin oluşmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.