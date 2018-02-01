Oktar’dan Diyanet’in başına: Kerhane vergileriyle maaşın ödeniyor, gıkın çıkmıyor

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar, kendisi için “Akli dengesi bozulmuş bir insan” diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a yanıt verdi.

Erbaş, Oktar’ın kanalına bakmanın doğru olmadığını, gördükleri zaman tüylerinin diken diken olduğunu söylemişti.

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Oktar, Erbaş’a kendi kanalında yaptığı yayında yanıt verdi: “Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi.”